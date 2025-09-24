Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 27;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:12 y se pone a las 19:23.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
