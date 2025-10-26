LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 15;

El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 27 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:46.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

