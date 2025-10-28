LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 21;

El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 29 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 29 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:48.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

