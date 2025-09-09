Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 25;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:45 y se pone a las 18:31.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
