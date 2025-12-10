Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 28;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 11 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:29.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
