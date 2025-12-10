LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 28;

El pronóstico del tiempo para Oberá para el 11 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 11 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

