Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 11 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:43 y se pone a las 19:06.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
- 2
Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
- 3
“Enorme esfuerzo”: el chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones
- 4
La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona