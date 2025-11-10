LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 11 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 11 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 11 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    1

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

  2. Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
    2

    Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez

  3. El chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones
    3

    “Enorme esfuerzo”: el chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones

  4. La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
    4

    La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona

Cargando banners ...