LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 11 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 11 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Miles de familias se están quedando sin acompañantes terapéuticos para sus hijos
    1

    El drama de las familias que se están quedando sin acompañantes terapéuticos para sus hijos

  2. Argentina ya no lidera el ranking FIFA: qué selecciones la pasaron y por qué es positivo antes del Mundial
    2

    Argentina ya no es la mejor del mundo en el ranking FIFA: qué selecciones la superaron y por qué es positivo

  3. A qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras
    3

    Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras

  4. Por qué el derribo de drones en Polonia marca un punto de inflexión para la OTAN y qué puede pasar ahora
    4

    Qué se sabe del derribo de drones rusos en Polonia y por qué marca un punto de inflexión para la OTAN

Cargando banners ...