Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:20.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
