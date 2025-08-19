Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 19;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
