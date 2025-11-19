LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 32;

El pronóstico del tiempo para Oberá para el 20 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 20 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:39 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
