Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 17 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:39 y se pone a las 19:15.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
- 1
Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
- 2
Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
- 3
La fuerte acusación del jurado que renunció a Miss Universo contra Fátima Bosch, la nueva ganadora
- 4
Macri: “La economía de China es más complementaria que Estados Unidos” para la Argentina