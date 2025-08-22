LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 23 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 23 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:23.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos
    1

    Los negocios de la Suizo Argentina | La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos

  2. Sin control sobre Spagnuolo, el Gobierno vive horas de incertidumbre y sigue a la causa judicial
    2

    Caso Discapacidad: sin control sobre Spagnuolo, el Gobierno vive horas de incertidumbre y sigue a la causa judicial

  3. Un auto deportivo de lujo chocó contra tres camiones y terminó incrustado bajo uno de los vehículos
    3

    Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 22 de agosto?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto

Cargando banners ...