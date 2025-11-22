Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 23 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:15.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
- 2
Antes de su arresto, Bolsonaro había recibido un duro golpe desde la Casa Blanca
- 3
Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
- 4
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro