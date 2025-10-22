LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 23 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 23 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    1

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  2. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    2

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

  3. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    3

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  4. Llegan los 30 grados de máxima a la Ciudad: anticipan un cambio abrupto de temperaturas con mínimas invernales
    4

    Llegan los 30 grados de máxima a la Ciudad: anticipan un cambio abrupto de temperaturas con mínimas invernales

Cargando banners ...