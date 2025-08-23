LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 14;

El pronóstico del tiempo para Oberá para el 24 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 24 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 18:23.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

