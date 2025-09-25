LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 26 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 26 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo y sus vivencias en África
    1

    Cynthia Perkins, la amazona eterna: cómo consiguió su primer caballo, viajera incansable y el encanto por África

  2. El mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza
    2

    “Así le va a quien me roba”: el mensaje del jefe narco que transmitió en vivo las torturas a las tres jóvenes de La Matanza

  3. La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor
    3

    La novia de Keanu Reeves y un llamativo posteo sobre un fuerte rumor: “¡Un poco de felicidad real!”

  4. En medio de una creciente presión, un país de la UE le prohíbe la entrada a Netanyahu por la guerra en Gaza
    4

    Eslovenia le prohíbe la entrada al país a Benjamin Netanyahu por la guerra en Gaza

Cargando banners ...