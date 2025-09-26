Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 18:39.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan
- 2
Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
- 3
La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad
- 4
Vuelve una medida del cepo: el Banco Central anunció que quienes compren dólares oficiales no podrán operar con los financieros por 90 días