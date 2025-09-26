LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 25;

El pronóstico del tiempo para Oberá para el 27 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

