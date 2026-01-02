Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 34;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 3 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 29 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 86 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:40.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece
- 2
El verano de Kicillof: con la mira en 2027, mezclará relax, gestión y política para alimentar su perfil opositor a Milei
- 3
El presunto testaferro de la quinta de Pilar tenía una tarjeta corporativa de la AFA con gastos de $50 millones por mes
- 4
Cuáles son las obras sociales privadas a las que podrían acceder los miembros de Gendarmería y Prefectura