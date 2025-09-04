LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 14;

El pronóstico del tiempo para Oberá para el 5 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 18:29.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

