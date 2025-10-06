LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 21;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 7 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 7 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:14 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
    1

    Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0

  2. Rechazan la pretensión de 50 empresarios de pagar para ser absueltos
    2

    Cuadernos de las coimas: rechazan la pretensión de 50 empresarios de pagar para ser absueltos

  3. Es argentino y creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva
    3

    El neurocirujano argentino que creó un dispositivo para drenar sangrados cerebrales de forma mínimamente invasiva

  4. León XIV derogó una disposición de Francisco en su primer gran cambio para las finanzas vaticanas
    4

    En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones

Cargando banners ...