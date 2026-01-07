Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 8 de enero, la temperatura rondará entre 22 y 30;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 8 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:53 y se pone a las 19:40.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”
- 2
EE.UU. dice que controlará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente” y pone más condiciones
- 3
El batido que actúa como probiótico natural y mantiene a raya el colesterol
- 4
Javier Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada