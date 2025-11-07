Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 12 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:04.
Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
- 2
El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)
- 3
China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian
- 4
Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”