LA NACION

Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 8 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 8 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 8 de septiembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:47 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid
    1

    El Sub 18 de River: tres expulsados, provocaciones y tumulto en la eliminación ante Real Madrid

  2. La decisión de McLaren que desató una ola de abucheos para Norris en Monza
    2

    La determinación de McLaren en el Gran Premio de Italia que desató una ola de abucheos para Lando Norris

  3. Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei y denunció "acoso" de dos cronistas
    3

    Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei y denunció “acoso” de dos cronistas

  4. Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión
    4

    Gane o pierda, Milei se asoma a un punto de inflexión

Cargando banners ...