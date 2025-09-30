Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 24;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:24 y se pone a las 18:44.
Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
