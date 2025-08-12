Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 13 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 13 de agosto el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:16 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
