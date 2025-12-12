Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 13 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:33.
Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
