LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 14 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 14 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 18:22.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    1

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  2. El biógrafo y amigo de Milei puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y luego borró el mensaje
    2

    Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje

  3. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    3

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

  4. Estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave del mapa bonaerense
    4

    Fuga de heridos y rebelión: estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave de la provincia

Cargando banners ...