LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 21 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 18 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 18 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:39 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público
    1

    Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”

  2. Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda
    2

    Caputo dijo que analizan distintas alternativas para cumplir con los vencimientos de deuda

  3. Uno de los mayores jugadores argentinos de la maquinaria agrícola consiguió un inédito financiamiento
    3

    US$50 millones: uno de los mayores jugadores argentinos de la maquinaria agrícola consiguió un inédito financiamiento

  4. Priscilla Presley y el desgarrador momento en que desconectaron a su hija del soporte vital
    4

    Priscilla Presley, sobre el momento en que desconectaron a su hija del soporte vital: “Su espíritu no estaba ahí”

Cargando banners ...