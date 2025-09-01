Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 29;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:57 y se pone a las 18:31.
Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
- 2
La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
- 3
El caso Celulosa: casi media docena de empresas no pudo cumplir con sus compromisos de deuda
- 4
Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores