Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:25.
Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 2
Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
- 3
La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje: “Falta menos para conocerla”
- 4
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno