LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 20 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 20 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:25.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    1

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  2. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    2

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

  3. La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje
    3

    La China Suárez mostró el detrás de escena de En el barro y presentó a Nicole, su personaje: “Falta menos para conocerla”

  4. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
    4

    Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Cargando banners ...