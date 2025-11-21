LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 22 de noviembre, la temperatura rondará entre 19 y 28;

El pronóstico del tiempo para Posadas para el 22 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 22 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

