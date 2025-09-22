LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 25;

El pronóstico del tiempo para Posadas para el 23 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

