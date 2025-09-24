LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 27;

El pronóstico del tiempo para Posadas para el 25 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

