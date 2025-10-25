LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de octubre, la temperatura rondará entre 19 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 26 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Posadas para el 26 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Así está hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
    1

    Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz

  2. La madre de Lourdes de Bandana contó dónde está y cómo se encuentra la cantante tras el arresto de su ex
    2

    La madre de Lourdes de Bandana contó dónde está y cómo se encuentra la cantante

  3. 3

    Afirman que un narco por arriba de Pequeño J habría ordenado el triple crimen desde su celda

  4. Un error en el intento final condenó a Colapinto: largará último en la carrera de México
    4

    Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará último el GP de México de Fórmula 1

Cargando banners ...