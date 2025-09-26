LA NACION

Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 18 y 24;

El pronóstico del tiempo para Posadas para el 27 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:28 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

