Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 27;

El pronóstico del tiempo para Posadas para el 5 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 5 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:54 y se pone a las 19:43.

Pronóstico del tiempo en Posadas para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

