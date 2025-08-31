LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 16;

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 19:10.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

