LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 10 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 10 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:14 y se pone a las 20:19.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron autos abandonados con un valor incalculable en “una cápsula del tiempo” olvidada hace años
    1

    Encontraron autos abandonados con un valor incalculable en “una cápsula del tiempo” olvidada hace años

  2. Cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
    2

    Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir

  3. El crimen de Strzyzowski: la esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias
    3

    La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual

  4. Un motociclista murió tras ser atropellado por un camionero, que lo tiró de la moto luego de una discusión
    4

    Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión

Cargando banners ...