Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 12 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 12 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 13 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 20:51.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

