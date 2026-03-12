LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 24; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 13 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:56.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

