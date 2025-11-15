LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de noviembre, la temperatura rondará entre 11 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 16 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 20:25.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

