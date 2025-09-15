LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 16 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:23.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

