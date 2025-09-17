LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 19;

  1 minuto de lectura
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 18 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 19:25.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
