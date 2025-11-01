LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 2 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 2 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 2 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un abogado del sector privado admitió que ayuda al Gobierno en el borrador de la reforma laboral
    1

    Un abogado del sector privado admitió que ayuda al Gobierno en el borrador de la reforma laboral y precisó los ejes del proyecto

  2. Habló Manuel Adorni como jefe de Gabinete y se refirió a la salida de Francos
    2

    Habló Manuel Adorni como jefe de Gabinete y se refirió a la salida de Francos: “Había un ciclo cumplido”

  3. A partir de un aviso del FBI, fue detenido un adolescente que amenazaba con cometer una masacre en una escuela
    3

    A partir de un aviso del FBI, fue detenido un adolescente que amenazaba con cometer una masacre en una escuela

  4. Volvió para ofrecer su corazón: Pelón Stirling, un sentimiento de alma que conmueve al polo
    4

    Pelón Stirling, un sentimiento de alma que conmueve al polo: “Quería estar cerca de la familia Laulhé, de Beltrán”

Cargando banners ...