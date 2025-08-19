LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 15;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 20 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

