LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de enero, la temperatura rondará entre 19 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 22 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 22 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 22 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:56.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027
    1

    Axel Kicillof enfrenta amenazas de paro en el frente gremial, parte de su base de sustentación para 2027

  2. El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia
    2

    El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo con el Mercosur y lo remitió a la Justicia

  3. De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour
    3

    El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour

  4. Con un gráfico, el Gobierno mostró por qué espera un boom de dólares
    4

    Vaca Muerta y el oro empujan un salto histórico en las exportaciones