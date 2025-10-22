LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 23 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

