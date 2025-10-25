Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 20;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
