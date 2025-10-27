Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:29 y se pone a las 20:04.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
