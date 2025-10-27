LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 19;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 28 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 20:04.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

