Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:25 y se pone a las 20:07.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
